I premi del maestro orafo Affidato alla kermesse di Sanremo 2023

L’estro e la raffinatezza delle opere del maestro orafo crotonese Michele Affidato saranno, anche questo anno, le protagoniste del Festival della Canzone Italiana.

Un appuntamento irrinunciabile per Affidato che da 14 anni impreziosisce le serate sanremesi con i suoi premi, consegnati ai grandi interpreti della musica nazionale ed internazionale.

Ad una settimana dall’inizio della kermesse canora il Maestro ha presentato alla città di Crotone, nel suo showroom in Piazza Pitagora, alcuni dei riconoscimenti che verranno consegnati durante le serate del Festival di Sanremo dedicati non solo ai cantanti ma anche alle maestranze, ai giornalisti e agli autori.

Tra le opere realizzate spiccano il Premio della Critica Mia Martini e il Premio Sala Stampa Lucio Dalla.

Il Premio Numeri 1 Città di Sanremo per il quale il Maestro Affidato ha svelato in anteprima il nome del vincitore e i premi Dietro le Quinte che saranno 6.

Questo anno ci sono anche i riconoscimenti per Casa Sanremo Writers ed il premio realizzato da Antonio Affidato per il contest "Musica contro le mafie".

Per Affidato e il suo staff, Sanremo è da sempre una vetrina internazionale importante e il Maestro, con grande orgoglio, attraverso le sue opere, continua a promuove e far conoscere la nostra Crotone in tutto il mondo.

