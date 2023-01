Il messaggio del Potenza: spogliatoio dello Scida ripulito e in dono una pianta per ringraziare dell'accoglienza

"Il calcio è il gioco più bello del mondo e può trasmettere messaggi importanti, come quello del #rispetto! Grazie di cuore al Potenza Calcio Official per aver lasciato così lo spogliato e in bocca al lupo per il prosieguo della stagione". Recita così un post dell'Fc Crotone, che si complimenta e congratula con gli avversari di domenica per il gesto e il messaggio lasciato all'interno dello spogliatoio. Gli operatori del Crotone, infatti, una volta entrati nello spogliatoio ospite, hanno osservato la pulizia e anche una pianta lasciata lì, quale omaggio del club lucano per accoglienza e gratitutine. La società lucana, infatti, ha abbandonato lo Scida non prima di aver lasciato un foglio di carta con scritto le loro piacevoli abitudini, confermato dall'impatto visivo. "E' la nostra missione, dentro e fuori dal campo, senza distinzione tra avversari o risultato conseguito. Questo spogliatoio ci ha ospitati solo per alcune ore, ma l'abbiamo vissuto come casa e ci teniamo a lasciaro come lo abbiamo trovato: pulito e accogliente. Nel ringraziarvi, lasciamo in dono una pianta, certi che sarà curata nel tempo come il nostro rapporto".