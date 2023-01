Biglietteria stazione, Crotone riapre dopo un'attesa di 37 mesi

CROTONE - Dopo oltre tre anni dalla firma del contratto operativo tra Regione Calabria e Trenitalia, finalmente da mercoledì 1 febbraio riapre la biglietteria del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) nella stazione di Crotone. Lo annuncia un comunicato trionfale delle Ferrovie dello Stato che ha impiegato 37 mesi per rendere operativo il contratto di servizio firmato con la Regione Calabria nel dicembre 2019. Contratto in cui si impegnava la società ferroviaria a realizzare - entro un anno dalla sottoscrizione - la biglietteria. Evidentemente per Trenitalia o Ferrovie italiane che dir si voglia il tempo è relativo e tre anni valgono quanto uno.

Inoltre, come informa il comunicato, la biglietteria non sarà sempre aperta: "i viaggiatori troveranno, dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 12:00 e dalle 12:30 alle 15:30, ambienti funzionali e accoglienti dove gli operatori saranno a disposizione per fornire informazioni, aiutare nell’acquisto di biglietti e abbonamenti. In stazione sono inoltre sempre disponibili le macchine self service per acquistare ogni giorno i biglietti h24".