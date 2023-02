Il centro storico si organizza, costituito il comitato Krotone, Cesare Spanò presidente

Anche il centro storico ha il suo organismo di rappresentanza, una necessità avvertita da tempo e che di recente si è fatta impellente per contemperare le esigenze di cassa dei locali d'intrattenimento con i più elementari diritti dei residenti, a cominciare da quello alla quiete notturna. Lo hanno chiamato Comitato Centro storico Krotone ed è stato tenuto a battesimo lunedì scorso nella sede della fondazione D'Ettoris. Nella stessa giornata è stato nominato il Consiglio direttivo, che ha eletto presidente Cesare Spanò, del quale fanno parte anche i consiglieri Vincenzo Mano, Vittoria Cardamone e Ettore De Maio. Portavoce è stato nominato Davide Monte.

L'obiettivo del neonato comitato è quello di favorire la partecipazione dei residenti alle scelte dell'amministrazione locale, nell'ottica di un miglioramento delle condizioni di vita in un quartiere che non ha mai goduto di particolare attenzione da parte dei governi cittadini. I temi in agenda sono tanti, dallo sviluppo culturale alla salute dei residenti, dall'ambiente alla viabilità, il verde, l'arredo urbano, l'assistenza sociale, passando ovviamente dalla sicurezza, un problema molto sentito da quelle parti dove da decenni si accolgono immigrati da ogni parte della Terra senza che istituzioni locali si siano preoccupati qualche volta di varare serie ed efficaci politiche d'integrazione.

“Il Comitato è appena nato e ovviamente siamo aperti a tutti coloro i quali volessero aderire condividendo gli scopi della sua costituzione" annuncia il presidente Spanò. "Il centro storico di Crotone è una realtà viva della città, che negli ultimi anni è cambiato parecchio e noi residenti abbiamo sentito la necessità di unirci per avanzare proposte o presentare istanze a chi di dovere. È il passo iniziale di un percorso che vogliamo intraprendere insieme”.