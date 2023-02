Calciomercato, chiusa la sessione invernale: niente Spal per Kargbo. E Rojas va in prestito alla Pro Vercelli

Non è arrivata la 'ciliegina sulla torta' che il patron Vrenna aveva messo in eventuale conto, ma in realtà il mercato in entrata del Crotone era stato esaurito con abbondante anticipo: D'Ursi, D'Errico, Cernigoi e Gigliotti le operazioni in entrata che hanno compensato le partenze dei vari Giannotti, Tumminello, Panico e Bernardotto.

Ma l'ultima giornata utile per depositare nuovi contratti ha fornito comunque altre novità. Il Crotone ha infatti chiuso le operazioni in uscita che vedono il trasferimento di Rojas in prestito alla Pro Vercelli, quello di Schirò alla Turris e del giovane Cantisani all'Arezzo. Non è andato a buon fine invece l'operazione che avrebbe dovuto portare Kargbo alla Spal, che dunque rimane a Crotone e dovrà evidentemente sintonizzarsi nuovamente sul progetto rossoblù dopo le 'distrazioni' di questo mese che lo avevano visto anche fuori dall'elenco dei convocati.

Ha sorpreso in parte la cessione di Rojas, che negli impegni prenatalizi aveva trovato maggiore minutaggio riuscendo anche anche a lasciare traccia delle sue qualità. Ma a gennaio il giocatore sudamericano non ha mai visto il campo tornando nelle retrovie, con la cessione in Piemonte che chiude temporaneamente l'esperienza.