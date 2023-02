La letteratura femminile al Liceo 'Borrelli'. Un ciclo di seminari a cura di Angela Bubba

La scrittrice Angela Bubba presenterà un ciclo di seminari sulla letteratura italiana al femminile tra 800 e 900, al Liceo Classico Borrelli di Santa Severina. Le date sono quelle del 4 febbraio, 7 febbraio, 9 febbraio e 10 febbraio.

Saranno 8 le figure protagoniste del seminario: Bruno Sperani, pseudonimo di Beatrice Speraz; Matilde Serao; Antonia Pozzi; Amelia Rosselli; Elsa Morante; Anna Maria Ortese; Alba De Céspedes; Mariateresa di Lascia.

L'obiettivo di questo ciclo di seminari è quello di far emergere dall’oblio dei programmi scolastici scrittrici di valore che nella loro epoca si sono battute per far sentire la loro voce. Una vera battaglia la loro che in qualche caso portò a frutti in termini di successo di pubblico, notorietà e affermazione.

Il primo appuntamento è quindi per il prossimo 4 febbraio.