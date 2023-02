Al via il concorso letterario dedicato a 'Maria Zumpano'. I Guitti Senza Carrozzone organizzano la terza edizione

E' pronta a partire la terza edizione del “Concorso Letterario - Maria Zumpano”, che da diversi anni vuole richiamare e ricercare quanti più artisti, professionisti e non, appassionati di scrittura.

Il Concorso, direttamente collegato al Concerto Teatrale del Primo Maggio, dopo il successo delle scorse due edizioni, sarà nuovamente suddiviso in due sezioni: “Poesia” e “Narrativa”.

Il tema scelto per il 2023 è: “Briciole di pane quotidiano e di vita vissuta”. Esplorare, reinterpretare e raccontare quei piccoli gesti quotidiani, quei riti quasi religiosi che ogni giorno accompagnano le nostre azioni, premettendo di ricordare momenti non solo conviviali, ma legati alla nostra storia, al nostro essere.

Il concorso è intitolato, sin dalla sua prima edizione, a Maria Zumpano. "Donna di grande sensibilità culturale, che ci ha lasciato nel 2020 a causa del Covid-19. - si legge in una nota dei Guitti -.La sua perdita ha scosso fortemente tutto il paese di Roccabernarda. Maria era una madre, una moglie ed un’insegnante di scuola primaria, una donna di immensa bontà d’animo e di grande disponibilità, il cui sorriso è rimasto impresso nei cuori di tutti quelli che l’hanno conosciuta. Il suo impegno per la crescita culturale e civile della piccola comunità di Roccabernarda è da prendersi ad esempio, oggi e negli anni a venire".

L’associazione Guitti senza carrozzone resta disponibile per ogni chiarimento relativo alle modalità di partecipazione al concorso o eventuale comunicazione, per cui sarà possibile rivolgersi a: Victoria Kelly, al numero 333/5986534, oppure via mail all’indirizzo: guitticoncorsoletterario@gmail.com.

Si potrà partecipare con un componimento per ogni sezione, inviando la propria opera entro e non oltre la mezzanotte del 10/03/2023. Il regolamento completo è disponibile sulle pagine social Facebook e Instagram dei Guitti Senza Carrozzone.