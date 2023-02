Cesko e la passione per la neve, i suoi video raccontano la bellezza della montagna calabrese

Francesco Lavigna, più conosciuto come Cesko appassionato di sport invernali, musica ma soprattutto di comunicazione, è diventato un punto di riferimento per chi vuole notizie durante il periodo invernale di tutto quello che succede sulle nostre montagne innevate. Nel periodo invernale parte da casa la mattina per recarsi in Sila, aCamigliatello Silano, dove collabora con più scuole di sci essendo un maestro di Snowboard. Ma a lui, innamorato degli sport invernali, non basta solo insegnare come usare sci o snowboard. Cesko ha iniziato a promuovere la Sila sui social partendo un un servizio essenziale quando si parla di località montane: informare sulle condizioni meteo.

I video sui suoi canali social iniziano già dal tragitto che percorre informando, chi lo segue, sulle condizioni della strada, quindi viabilità. "In questo modo, mostrando live la situazione - spiega Lavigna - rassicuro le tante persone che, giustamente, hanno timore di affrontare strade innevate. In questo modo, magari, si decide di partire per una bella giornata di divertimento sulla neve".

Il suo lavoro di marketing per la montagna calabrese non si ferma solo al meteo. Sul suo canale youtube, “Cesko thevineyard”, si possono trovare video immagini della nostra stupenda Calabria vista con occhi di chi la vive con passione e cerca di trasmettere le stesse emozioni: da Gambarie in provincia di Reggio Calabria a Villaggio Palumbo nel crotonese, a Lorica e Camigliatello in provincia di Cosenza, Cesko è sempre a filmare e descrivere il bello della Calabria.

Tutti i giorni libero dal suo lavoro (è caposquadra dei vigili del fuoco di Crotone) Francesco Lavigna si reca sulle piste da sci per accogliere i tanti allievi che continuano ad avvicinarsi allo snowboard, sport che dalle nostre parti è in continuo aumento grazie proprio a questo lavoro di promozione dello sport e del territorio calabro di una bellezza a molti ancora sconosciuta.

Cesko racconta che questa sua voglia di far conoscere la montagna calabrese nasce da una constatazione: “Quando incontravo gente del nord mi rendevo conto che non conoscevano l’esistenza di piste da sci in Calabria sentendo frasi come: perché in Calabria si scia?, ah ci sono piste da sci?. Per questo, oltre a spiegare cosa si fa sulla neve in Calabria, ho deciso di realizzare video sui social per raccontare con la bellezza delle immagini della Sila innevata e delle sue piste da sci questa spettacolare realtà. La nostra è una regione che nel periodo invernale si trasforma in una penisola sciistica con località che danno la possibilità, vista la poca distanza e la conformazione del territorio, di fare in una giornata sia sport da neve che da mare, distanze che si coprono in meno di un’ora”.

Il maestro Cesko da qualche anno, e lo si può vedere sul suo canale youtube, è diventato l’idolo dei bambini che lo cercano per lezioni di snowboard, gli stessi che puntualmente ritornano e continuano con le progressioni, una sicurezza anche per i genitori che affidano i propri figli ad un professionista, prima papà poi maestro federale. Non resta che continuare a seguirlo per regalare a tutta Italia e non solo l’emozione di vivere la montagna, la Calabria in tutta la sua bellezza dodici mesi all’anno.