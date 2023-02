Siglata l'intesa tra l'Istituto Sant'Anna e il Coni per incentivare sport e ricerca

Da un lato prevede lo svolgimento congiunto di “attività scientifica, didattica, di ricerca e consulenza, per cui l'Istituto mette a disposizione i propri professionisti e le proprie infrastrutture tecnologiche”; dall'altro la possibilità per tutte le società sportive affiliate al Coni di avere “la priorità d'accesso e tariffe scontate del 10% sui servizi offerti dall'Istituto in regime ambulatoriale, ed in particolare tutto ciò che riguarda la cura e la prevenzione delle patologie che derivano dalla pratica dell'attività sportiva”, dalle visite di idoneità all'accesso ai laboratori ed agli ambulatori.

“L'Istituto S. Anna – spiega Giovanni Pugliese – crede molto nel polo ambulatoriale Isalab, pensandolo come un luogo tarato sulle esigenze degli sportivi; è nato così un poliambulatorio completo e dotato delle più moderne tecnologie in tema di raccolta ed analisi dei dati, ricerca, valutazione della performance, prevenzione, cura e riabilitazione. Dal laboratorio per l'analisi del movimento alla palestra Rehab High-Tech, da quelli di Medicina dello Sport a quelli della terapia fisica e riabilitativa, i nostri macchinari di ultima generazione sono in grado di raccogliere ed elaborare dati oggettivi che poi vengono messi a disposizione di medici e terapisti specializzati utili alla realizzazione di protocolli individuali, predisposti in base alle caratteristiche e alle condizioni di ciascun paziente”.