Le Castella, al via i lavori di consolidamento della costa tra la spiaggia e la fortezza

Dopo Capo Rizzuto, Le Castella. L'amministrazione Vittimberga informa che sono iniziati nella frazione turistica i lavori di consolidamento della costa. L'intervento rientra in un progetto più complessivo per una spesa di tre milioni di euro tra progettazione e lavori distribuiti su tre macro aree. I primi due cantieri sono ormai in fase di ultimazione su entrambi i versanti di Capo Rizzuto, dove sono in corso anche gli interventi di recupero del lungomare e la salvaguardia della torre Vecchia. Il terzo riguarda appunto Le Castella con l'avvio dei lavori la scorsa settimana nel tratto di costa compreso tra la spiaggia centrale ed il castello aragonese.

Con il completamento di questi cantieri si andrà ad appianare una grande criticità del territorio, quella legata al dissesto idrogeologico, particolarmente grave proprio in queste due frazioni considerando la vicinanza con le abitazioni ed i complessi turistici. Il progetto, ricorda il comune di Isola Capo Rizzuto, è stato avviato dall’ufficio tecnico su indicazione del sindaco Maria Grazia Vittimberga a gennaio 2020, poco più di un mese dal suo insediamento. L'obiettivo è quello di contrastare l'erosione ed movimenti franosi della costa con l’utilizzo di palificate, ovvero pilastri di cemento infissi nel terreno.