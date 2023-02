Crotone, lite in un locale: proprietario ferito con una coltellata alla gola

CROTONE - Un uomo è stato ferito nella serata di venerdì 3 febbraio alla gola. E' accaduto nella serata nel centro cittadino di Crotone. Dalle prime notizie emerse a causa di un diverbio per futili motivi, il titolare di un locale nei pressi di via Vittorio Veneto è stato colpito da una coltellata che, per fortuna, ha sfiorato la vena giugulare. L'uomo, che non è in pericolo di vita, è stato condotto all'ospedale di Crotone dove gli sono stati messi alcuni punti di sutura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Crotone che avrebbero già individuato l'aggressore il cui arresto avvenuto nella mattinata di sabato 4 febbraio. Si tratta di un uomo di 51 anni. A.P., che è stato condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.