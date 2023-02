La Nazionale magistrati vince il triangolare di 'E' solidarietà': battuti preti e polizia (fotogallery)

CROTONE - Si è concluso con la vittoria della Nazionale italiana Magistrati il triangolare disputato nella mattinata di sabato 4 febbraio allo stadio Ezio Scida di Crotone. L'iniziativa, organizzata dall'associazione 'E' Solidarietà' nell'ambito del progetto "L'impegno e la memoria', si è svolta davanti a quasi 4000 studenti delle scuole crotonesi. Una mattina divertente anche grazie alle tre squadre impegnate nel torneo con la Selecao Sacerdoti calcio e la squadra delle forze dell'ordine di Crotone che hanno offerto un buon spettacolo sia dal punto di vista tecnico che del gioco.

La prima gara è stata quella tra la squadra dei sacerdoti e le forze dell'ordine di Crotone. Con i preti provenienti da tutta Italia, giocavano anche Suor Emilia Jitaru (con trascorsi nella serie A e nella nazionale femminile rumena) e suor Silvia Carboni (che ha giocato in Serie B femminile con il Cagliari). La gara, finita 1-1 nei 35 minuti di gioco previsti dal torneo è stata decisa ai rigori grazie alla parata di don Gianluca D'Amato. La squadra dei parroci - nella quale ha esordito don Francesco Spadola, parroco di Cotronei che si è guadagnato il posto in Nazionale - ha dimostrato buona tecnica individuale e anche un bel gioco di squadra. Tanti parroci, infatti, giocano con le squadre degli oratori nei campionati dilettantistici.

Senza storia la seconda partita con la Nazionale magistrati che ha surclassato per 4-0 le forze dell'ordine di Crotone. I magistrati, guidati dal mister Riccardo Atanasio (giudice del Tribunale di Milano) e presieduta da Piero Calabrò, hanno schierato in squadra anche il sostituto procuratore di Crotone, Alessandro Rho, che è entrato in qualche modo nel secondo gol saltando di testa su un pallone calciato male dalla difesa e ingannando il portiere delle forze di polizia crotonesi.

La terza gara è stata dunque decisiva. Partita molto equilibrata con in evidenza Daniele Moro (del Tribunale di Brescia) che è stato sicuramente il migliore del torneo con due gol e due assist. I sacerdoti, con una difesa solidissima guidata da don fabio Taurisano (che ha giocato in Eccellenza) hanno bloccato ogni azione dei Magistrati che, proprio nel finale, hanno approfittato dell'unica distrazione andando a segno con Matteo Campagnaro pm della Procura di Reggio Calabria. Le gare sono state dirette dagli arbitri della Sezione Aia di Crotone. L'ib casso servirà per attività benefiche dell'associazione 'E' solidarietà' e per sostenere anche l'associazione "Quarto Savona 15" che nell'ambito delle iniziative di legalità a Crotone ha permesso l'arrivo della teca con il relitto dell'auto nella quale sono morti gli agenti di scorta al giudice Falcone.