Aeronautica militare, esercitazione per il recupero di militari dispersi tra la Basilicata e la Calabria

Da lunedì 6 a venerdì 17 febbraio prossimi, il sedime aeroportuale di Gioia del Colle, sede del 36° Stormo Caccia dell’Aeronautica Militare, sarà interessato all’esercitazione di personnel recovery denominata “PR WEEK 23-01”.

All’esercitazione, che mira ad affinare tecniche operative e di cooperazione per il recupero di personale isolato in aree di conflitto sia in ambito nazionale che Nato, parteciperanno i velivoli Typhoon del 36° Stormo, un velivolo APR “Predator” del 32° Stormo, un assetto Caew del 14° Stormo e gli elicotteri HH-101 del 9° Stormo di Grazzanise, nonché personale del 17° Stormo e del Battaglione San Marco della Marina Militare.

L’attività di volo interesserà una vasta zona d’operazioni, compresa tra il sud della Basilicata ed il nord della Calabria, mentre l’atterraggio degli elicotteri avverrà in zone individuate e controllate per il recupero del personale che si simula sia isolato.