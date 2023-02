Cgil, Angelo Sposato confermato segretario regionale: "La sinistra torni a fare la sinistra

Angelo Sposato è stato confermato segretario generale di Cgil Calabria. La

nomina è arrivata al termine dei lavori del tredicesimo congresso tenuto a Reggio Calabria con la partecipazione di 350 delegati. Confermata anche la Segreteria regionale composta da Gianfranco Trotta, Caterina Vaiti e Luigi Veraldi con il nuovo ingresso di Celeste Logiacco. La nomina di Sposato è stata proposta dal segretario organizzativo del Nazionale, Luigi Giove.

Diverse le proposte per il futuro lanciate da Sposato, a partire dal lavoro: “Occorre una battaglia di civiltà e legalità contro le forme di sfruttamento del lavoro, del caporalato, del lavoro nero. Per questo chiediamo un patto per la legalità e un lavoro di qualità che coinvolga le parti sociali, le amministrazioni regionali e territoriali, le Prefetture e le Procure antimafia”.

Quanto alla “sinistra - ha detto - anche in Calabria deve tornare a fare la sinistra ed occuparsi dei più deboli e delle povertà crescenti, economiche, educative, sanitarie e, soprattutto, mettere al centro al lavoro”. Sposato ha invitato a “mettere da parte individualismi per "avviare un grande dibattito collettivo e fare le giuste alleanze con il mondo associativo sano sui temi della pace, della povertà, del lavoro, delle disuguaglianze, della legalità e riscrivere un manifesto per una nuova Calabria”.

“La collaborazione con Angelo Sposato, nel rispetto dei ruoli e delle diversità, è stata sempre preziosa per la mia azione di governo. Da lui, in questi mesi, sono giunti suggerimenti intelligenti e anche critiche che talvolta mi hanno aiutato a correggere alcune mie decisioni. Auguri e buon lavoro” si legge in una nota del presidente della Regione, Roberto Occhiuto.