Addio a Tina Nicoletta, con le Paideja portò il dialetto calabrese sul palco del Festival di Sanremo

Crotone perde una delle sue artiste più eclettiche e complete. Tina Nicoletta, 61 anni, è deceduta per un malore sabato 4 febbraio a Roma dove risiedeva e lavorava. Era stata protagonista di una vera rivoluzione musicale portando per la prima volta sul palco di Sanremo un brano in dialetto: quello crucolese. Tina Nicoletta, infatti, faceva parte del gruppo 'Paideja', gruppo che aveva formato con la sorella Valeria e l'arpista lucana Giuliana De Donno. Le 'Paideja' parteciparono a Sanremo Giovani nel 1993 con il brano "L'anima", qualificandosi per il Festival di Sanremo 1994, dove hanno gareggiato nella sezione Giovani con "Propiziu ventu", pezzo composto dalle sorelle Nicoletta sulla base di una poesia in dialetto crucolese del poeta Emanuele De Bartolo.

Laureata in in ingegneria elettronica, Tina Nicoletta era compositrice ed autrice di canzoni in dialetto calabrese a conferma che non aveva mai rotto i legami con la sua terra d'origine. Appassionata di fiabe nel 2013 aveva anche pubblicato un libro 'Due racconti per Natale' dedicato all'amica Rosamaria Cozza dell'Oasi rifugio di Crotone destinando parte del ricavato delle vendite proprio all'organizzazione che si occupa dei cani abbandonati.

Lunedì 6 febbraio dalle 8 alle 11 sarà allestita la camera ardente presso la camera mortuaria dell'ospedale Gemelli di Roma. Successivamente la salma verrà trasferita a Crotone dove verranno celebrati i funerali Martedì 7 febbraio alla Chiesa del Carmine alle ore 15.30.