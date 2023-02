Verso Avellino-Crotone, Lerda cerca continuità: "C'è voglia di proseguire il nostro percorso"

La rincorsa continua. Con l'entusiasmo e l'ambizione di sempre. Perchè fin quando l'aritmetica consentirà di tenere vivo il sogno del primato, provarci sarà un dovere. E la tappa porta il Crotone in Irpinia, nella notte che lunedì (inizio ore 20,30) opporrà i rossoblù all'Avellino, formazione in forte crescita e uscita rinforzata dal mercato invernale, e che rappresenta un ostacolo insidioso. E Franco Lerda ne è pienamente consapevole: “Mi aspetto una gara difficile - commenta - perché l’Avellino, dopo il mercato di gennaio, si è ulteriormente rinforzato ed in più viene da una vittoria fuori casa che ha ricreato entusiasmo. Troveremo di fronte una squadra importante che annovera tra le fila giocatori che hanno esperienza, qualità e quindi questo tipo di partite le sanno giocare però noi stiamo bene, abbiamo voglia di proseguire il nostro percorso e continuare a dar seguito ai risultati”

Lerda ritrova Golemic dopo la squalifica, ma perde Cuomo per lo stesso motivo. In gruppo sono rientrati anche Kargbo e Giron, che offrono un ventaglio di soluzioni ancora maggiore: "Sì, sono rientrati in gruppo e a disposizione. Dispiace per l'assenza di Cuomo, ma abbiamo valide alternative per sopperire alla sua assenza. C'è la convinzione che servirà fornire una grande prestazione, soltanto così possiamo ambire a vincere. Del resto l'Avellino da quando ha cambiato guida tecnica è diventato più solido e difficile da affrontare. Ma noi abbiamo giocatori e mentalità per fare bene".