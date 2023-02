Chiusa l'inchiesta sul crollo del tetto dell'auditorium del Consiglio regionale, quindici gli indagati

La Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha chiuso l'inchiesta sul crollo del tetto dell’auditorium ‘Nicola Calipari’ al Consiglio regionale della Calabria, avvenuto il 31 luglio del 2020. Nell’avviso di conclusione delle indagini, notificato a quindici tra tecnici e imprenditori (a settembre del 2020 sotto inchiesta erano finite trenta persone), si ipotizza il reato di ‘crollo di costruzioni o altri disastri dolosi’.

Per i pm, i problemi che hanno causato il crollo del tetto sono collegati alle varie fasi di costruzione dell’auditorium e, in particolare, a quelle di copertura, realizzazione degli arredi e degli impianti speciali, realizzazione dell’impianto fotovoltaico e impermeabilizzazione della copertura. Ognuno nel suo ruolo, secondo la Procura, gli indagati avrebbero posto in essere “condotte negligenti, imprudenti e imperite”,