Serie C, tonfo Crotone ad Avellino: il primato adesso è lontano 11 punti

Il Crotone cade ad Avellino e saluta definitivamente la corsa al primo posto. Il Catanzaro allunga a +11, un condizione di assoluta serenità alla luce proprio delle differenze esposte dalle due squadre. I rossoblù inciampano in modo anche netto, concedendo troppo in fase difensiva e offrendo il consueto spartito offensivo fatto di fiammate e improvvisazioni, accompagnate sempre da scarsa precisione. E' il terzo ko dopo quelli del Ceravolo e Foggia, il più pesante evidentemente nel momento clou del campionato.

LA PARTITA

Lerda opta per Cernigoi al centro dell’attacco, preferito a Gomez. Accanto a lui l’indispensabile Chiricò con D’Ursi a completare il tridente offensivo. Novità anche in mezzo al campo: scocca l’ora del debutto di D’Errico, che fa parte di un terzetto tutto tecnica e geometrie che comprende Carraro e Petriccione. L’ex Bari e il numero 10 fanno da ‘valletti’ a Carraro, che agisce invece in cabina di regia. In difesa rientra Golemic, e accanto lui la scelta cade su Gigliotti, che rileva lo squalificato Cuomo. Conferme sulle corsie esterne per Papini e Crialese. In panchin tornano Giron e Kargbo, con quest’ultimo rientrato tra i disponibili dopo essersi lasciato alle spalle la questione relativa alla paventata cessione alla Spal saltata alle ultime battute della sessione invernale. Tutto archiviato e testa nuovamente sintonizzata sul progetto rossoblù.