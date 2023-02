Nasce a Crotone la biblioteca della legaliìtà, avviata campagna di raccolta dei testi

Si avvia ufficialmente il percorso intrapreso da Confcommercio Crotone, in collaborazione con le associazioni È solidarietà e MutaMenti, per la realizzazione della “Biblioteca della legalità”, progetto che si inserisce nel percorso, intrapreso ormai da diversi anni da Confcommercio Crotone, di promozione e diffusione della cultura della legalità e di contrasto, attraverso azioni concrete, ai fenomeni più diffusi di criminalità.

L’idea è quella di realizzare una biblioteca incentrata sul tema della legalità in tutte le sue sfaccettature che sarà aperta a tutti, ma rivolta in special modo alle scuole (con il coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado), agli imprenditori e, grazie a specifici accordi, anche ai detenuti. Si tratterà di una raccolta di documenti, saggi, romanzi, pubblicazioni, tutti incentrati su storie e testimonianze che abbiano la capacità di divulgare, attraverso la lettura, i principi di legalità e di giustizia, indispensabili per la crescita culturale, sociale ed economica del territorio. Confcommercio Crotone ha già proceduto all’acquisto di diversi testi, ma avrebbe il desiderio di raggiungere un numero di volumi più consistente al fine di poter offrire una maggiore varietà di scelta e poter interessare e coinvolgere, di conseguenza, un numero sempre più elevato di utenti.

Con questa finalità Confcommercio Crotone ha avviato una campagna di raccolta di testi: tutti possono contribuire all’iniziativa offrendo anche solo un volume (anche usato) che, secondo la propria esperienza, si pensa non possa mancare in una biblioteca dedicata alla legalità.

Per informazioni relative alla raccolta ed al conferimento dei volumi è possibile contattare telefonicamente gli uffici di Confcommercio Crotone al numero 0962 20163 o, in alternativa, inviare una email all’indirizzo confcommerciokr@calcentrale.it