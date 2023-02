Festival Sanremo, a Giorgia il premio 'Numeri Uno' realizzato da Affidato

La giuria ha assegnato il premio ‘Numeri 1’ a Giorgia, una delle voci più importanti della musica italiana. La cantante ha ricevuto l’opera per mano del Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri e di Michele Affidato, apprezzando particolarmente il premio sia per quello che rappresenta come riconoscimento che per la sua estetica, complimentandosi con chi l’ha realizzato. L’opera raffigura una palma affiancata dal numero “1” nel quale sono stati incastonati un fiore in argento ed un topazio azzurro che simboleggiano i fiori ed il mare della città di Sanremo.