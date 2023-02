Furti in serie ad Isola Capo Rizzuto, i carabinieri arrestano gli autori

ISOLA CAPO RIZZUTO - I Carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto hanno trovato ed arrestato gli autori di una serie di furti commessi tra dicembre 2022 e gennaio 2023 nel territorio. I militari, al termine di una un’attenta ed incessante attività di polizia giudiziaria, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Crotone, Romina Rizzo, nei confronti di due soggetti di Isola Capo Rizzuto, G.P. di 25 anni e P.V. di 37 anni, entrambi pregiudicati.

A loro i carabinieri sono arrivati attraverso una serie di servizi di sopralluogo, di acquisizione di immagini della videosorveglianza esterna e di testimonianze dirette, che hanno permesso di ricondurre ai due la responsabilità di una pluralità di furti sia di denaro che di materiale di vario genere in attività commerciale (un'agenzia di pubblicità ed un'agenzia viaggi), furto di batterie e carburante da mezzo in un'azienda agricola e di un ciclomotore ed un’auto parcheggiate in strada.