Sanremo 2023, Award Luk vince il premio di Affidato "Musica contro le mafie"

Prosegue l'impegno per il sociale dell'orafo crotonese Michele Affidato che ha portato la Calabria sul palcoscenico dell'Ariston di Sanremo.

Una serie di eventi collaterali alla kermesse lo vedono protagonista insieme al figlio, l'orafo-scultore Antonio Affidato che, per l'occasione, ha realizzato i bassorilievi in argento per il contest “Musica contro le Mafie” ideato da Gennaro De Rosa, impegnato da anni nel contrasto alle mafie.

A vincere il premio è Award Luk con il brano "Numeri".

"Questo è un premio speciale, dal grande significato. Sanremo per la nostra azienda non è solo musica ma anche impegno nel sociale" ha precisato Michele Affidato, che resterà nella "città dei fiori" per tutta la settimana del festival della canzone italiana.