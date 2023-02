Giornata del ricordo, torna la targa dedicata ai martiri delle foibe distrutta da ignoti

Il sindaco è stato di parola. Una nota del Comune di Crotone informa che in occasione della Giornata del ricordo, sarà ricollocata nel rione della Marinella, la targa dedicata ai martiri delle foibe distrutta da un atto vandalico lo scorso anno pochi giorni dopo che era stata scoperta.

La targa, installata il 10 febbraio 2022 nell'omonima piazza dedicata alle vittime dei partigiani 'titini', fu violentemente distrutta, nella notte tra il 15 ed il 16 dello stesso mese, a colpi di pietra, modalità che fece pensare, più che ad una ragazzata, ad un gesto politico.

"Proviamo dolore per il fatto che era stata apposta da pochi giorni. Ma questo vile, vergognoso episodio non fermerà un processo di pace e di tolleranza che l’apposizione di quella targa voleva fortemente significare” disse Enzo Voce in quell'occasione, annunciando che “la targa tornerà al suo posto".

La cerimonia di ricollocazione avrà luogo giovedì 10 febbraio alle ore 12, alla presenza, tra gli altri, dei rappresentanti dell'Anioc, l'associazione nazionale insigniti onorificenze cavalleresche che aveva donato la targa al Comune.