Allerta maremoto, a Crotone le istituzioni si mobilitano ad allarme cessato

"Qualcosa non ha funzionato” dicono al Comune riguardo all’allerta maremoto scattata nelle prime ore di lunedì scorso a seguito del sisma che ha colpito la Turchia e la Siria. Addirittura, l’Ente sarebbe stato “avvisato in ritardo” e comunque, aggiungono, “il sistema regionale di allerta dei maremoti è da rivedere, va implementato”. Insomma, meno male che l’onda anomala si è via via ridimensionata, altrimenti...

(Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea del Crotonese in edicola da venerdì 10 febbraio 2023)