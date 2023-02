I 25 anni di sacerdozio di Don Giovanni Barbara. Mons Panzetta presiede la messa per festeggiarlo

L'arcivescovo di Crotone - Santa Severina, Monsignor Angelo Raffaele Panzetta sabato 11 febbraio alle ore 18 terrà messa nella chiesa di Santa Chiara, in occasione dei 25 anni di sacerdozio di Don Giovanni Barbara. Don Giovanni è il custode della bella chiesa in piazza Villaroja nella quale si sta procedendo al restauro conservativo delle opere importanti custodite in essa e, oltre che Parroco di S. Chiara, è attualmente, Canonico onorario della Basilica Cattedrale di Crotone, Canonico dell'insigne Basilica di Lourdes, Cappellano di bordo presso l'ufficio nazionale dell'Apostolato del mare, Presidente Fondazione antiusura "Zaccheo",Membro del Consiglio presbiterale, Direttore ad interim dell'Ufficio diocesano per lo sport e il tempo libero. Lui, che ama definirsi un semplice parroco di periferia, in questi giorni viene festeggiato da tutti. Dai suoi fedeli, come dai suoi fratelli di sacerdozio.