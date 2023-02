Krimata, Riesame rimette in libertà Marrelli. Resta in carcere Esposito

Il Tribunale della Libertà di Catanzaro ha rimesso in libertà Lorenzo Marrelli, il 49enne amministratore delle aziende dell’omonimo gruppo imprenditoriale che opera nel settore della sanità. Marrelli era stato arrestato e sottoposto ai domiciliari il 19 gennaio dalla Guardia di Finanza che aveva eseguito un’ordinanza del Gip distrettuale Arianna Roccia nell’ambito di un’operazione denominata Krimata che ha coinvolto altre cinque persone destinatarie di varie misure cautelari. A Marrelli veniva contestata l’accusa di partecipazione ad un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di alcune frodi fiscali nel corso dei lavori per la ristrutturazione e l’ampliamento del Marrelli Hospital. Ma il Tribunale del riesame, accogliendo il ricorso degli avvocati Francesco Verri e Vincenzo Ioppoli ha deciso che non poteva essere privato della libertà.

Non sono ancora note le motivazioni della decisione che i giudici hanno la facoltà di depositare entro quarantacinque giorni. Comunque gli avvocati Verri e Ioppoli hanno impugnato il provvedimento del Gip dimostrando per mezzo di perizie e documenti l’esistenza e la congruità dei prezzi di tutti i lavori descritti nelle fatture che secondo gli inquirenti sarebbero state emesse per operazioni inesistenti.

Inoltre, hanno fatto emergere che Mario Esposito, l’imprenditore di Isola Capo Rizzuto che avrebbe costituito l’associazione, era stato formalmente incaricato dalla Iuledil di rapportarsi con fornitori e clienti. E cioè anche con il gruppo Marrrelli che, dunque, non avrebbe avuto motivo per allarmarsi a causa del fatto che Esposito non era nè socio nè amministratore della società appaltatrice, la Iuledil. D’altra parte, i difensori di Marrelli hanno spiegato che ‘quello che è eventualmente accaduto in casa della Iuledil o fra questa società e i suoi fornitori non poteva essere nè controllato nè impedito da Marrelli’. Il quale comunque - hanno aggiunto gli avvocati Ioppoli e Verri - con Esposito ha avuto due sole telefonate in sei anni di intercettazioni, del tutto prive per giunta di qualsiasi valore indiziario. In una addittura Lorenzo Marrelli aveva chiesto ad Esposito di mettere in sicurezza il cantiere rispetto a un pericolo, a dimostrazione dell’esistenza di un cantiere, di lavori e lavoratori. E quindi dell’effettività delle opere indicate nelle fatture finite sotto la lente degli inquirenti che d’altronde hanno dato vita a un ospedale attivo e importante, visibile a tutti.