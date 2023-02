Furti di auto ad Isola, i carabinieri arrestano un pregiudicato

ISOLA CAPO RIZZUTO - I Carabinieri della Tenenza hanno arrestato, in flagranza di reato, un soggetto romeno 44enne pregiudicato, responsabile di vari tentativi di furto nella stessa giornata e nei giorni precedenti. L’uomo è stato sorpreso mentre forzava il portellone posteriore di un’auto in sosta nella località Capo Piccolo; l’allarme è stato dato dal proprietario del mezzo, che, accortosi dell’azione criminale, ha avvisato i carabinieri della Tenenza che sono intervenuti pochi attimi dopo. Nella nottata precedente, tra l’8 e il 9 febbraio, lo stesso pregiudicato aveva messo in atto più tentativi di furto verso auto parcheggiate a Isola Capo Rizzuto, venendo colto sul fatto dai militari della Tenenza di Isola Capo Rizzuto e per questo era stato denunciato a piede libero. Tutti gli episodi sono stati ricondotti allo stesso soggetto, che nella serata di ieri è stato arrestato dai militari. Nella mattinata odierna il soggetto è stato sottoposto a giudizio con rito direttissimo, conclusosi con la sua condanna a 1 anno e 9 mesi di reclusione.