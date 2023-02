Pallanuoto serie B, la Rari Nantes Auditore sfida i Muri Antichi: obiettivo blindare il primato

Nella ottava giornata del Campionato Nazionale di Pallanuoto Maschile di SERIE B 2022/2023 la Rari Nantes L. Auditore ospiterà nell’impianto olimpionico crotonese la formazione catanese della Polisportiva Muri Antichi Catania, attualmente terza in classifica con 13 punti conquistati (4 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio), che unitamente alla R.N. Arechi Salerno – unica squadra in grado di battere sinora i pitagorici – si è presentata ai nastri di partenza di questo campionato con i favori del pronostico, in quanto squadra retrocessa dalla Serie A e con l’unico obiettivo di risalire prima possibile.

La compagine siciliana in questo scorcio di campionato ha inanellato prestazioni sontuose, annichilendo in alcuni casi gli avversari di turno, giocando alla pari con la capolista R.N. Arechi e gestendo in scioltezza la maggior parte delle vittorie ottenute sin qui; si presenterà a Crotone con l’intento e unico scopo di battere il sette pitagorico.

La classifica (Arechi Salerno e R.N.L. Auditore 18 punti, Muri Antichi Catania e Waterpolo Lions Napoli 12 punti, C.N. Salerno e UniMe Messina 12 punti) renderà la sfida di sabato in programma a Crotone, vista le concomitanti sfide di Salerno derby e le partite casalinghe di Waterpolo Lions e Unime Messina, importantissima per restare aggrappati al treno delle primissime e delle aventi titolo alla qualificazione playoff promozione.

A maggior ragione vincere per gli squali biancazzurri significherebbe, seppur temporaneamente, mantenere il primo posto in classifica – in attesa del risultato del derby di Salerno – e allungare proprio sulla Muri Antichi Catania in funzione del miglior piazzamento possibile.

Davide De Lucia (centrovasca, 2005, capitano Under 18, in foto) non contiene la voglia di essere protagonista: “Tre vittorie consecutive, con prestazioni sempre migliori. Questa è stata la nostra reazione all’unica sconfitta sin qui patita in campionato. Stiamo crescendo come gruppo e come squadra, era inevitabile data la qualità presente in ognuno dei componenti il roster. Era solo questione di tempo. Siamo inciampati una sola volta e ci siamo scottati: ci siamo rialzati subito e vogliamo continuare con questo spirito.”.

“Inutile dirlo – agginge - questo girone non è semplice da affrontare, ci aspettavamo questa competitività sin dal momento in cui è stato stilato. Ogni squadra è in grado di competere per il primo posto e per la qualificazione agli spareggi playoff. Il livello di ogni team è altissimo, ma noi non siamo da meno, non sarà facile restare lassù per tutto il campionato ma l’idea che abbiamo è proprio quella: rispetto per tutti e rispetto soprattutto per le nostre qualità.”.

Davide da capitano e giocatore di riferimento per le compagini giovanili della Rari Nantes pitagorica è impegnato su tantissimi fronti: oltre ad essere presenza fissa nei tredici che mister Arcuri presenta ogni sabato in Serie B è titolarissimo dell’Under 18 – vincitrice domenica scorsa al debutto nel campionato di categoria e autore di ben 5 goal – e punto di riferimento quotidiano delle compagini under più piccole, non soltanto per l’impegno in acqua ma anche e soprattutto per la vita quotidiana: “Oltre agli allenamenti con la prima squadra e l’under 18, ovviamente, ho gli impegni scolastici curriculari ed extra curriculari, non è facile far stare tutto insieme, ma non è impossibile: basta sapersi organizzare. Certo il tempo libero non è molto ma intendo raggiungere gli obiettivi che mi sono prefissato e farò tutti sacrifici del caso. Avrò modo e tempo per poter uscire la sera con amici e compagni. Adesso ho interesse a stare concentrato per scuola e pallanuoto. Credo e spero che ciò che faccio possa essere visto di buon occhio anche dagli altri ragazzi, anche i più piccoli, con i quali condivido questa passione.”.

Appuntamento pertanto a sabato, ore 14.30, presso la Piscina comunale Città di Crotone, la società come solito per le partite casalinghe trasmetterà in streaming, sulla propria pagina facebook, l’incontro.

