Pallavolo serie B2, sfida d'alta quota al Palakrò: la Poseidon sfida la Zafferana

Tutto pronto per il big match di domenica 12 febbraio ore 17:30 al Palakro, che vedrà ospiti delle Sirene della Poseidon, la formazione del Cosedil Zafferana di Catania, che attualmente guida la classifica del girone M del campionato nazionale di serie B2. Una partita che si prospetta molto entusiasmante vedendo scontrarsi le prime due della classifica, con la formazione di Catania che ha vinto tutte le 14 partite fin ora disputate e che vorrebbe che questo scontro possa essere “Match ball” per chiudere campionato. La formazione guidata da Mister Asteriti, arriva al appuntamento molto carica dopo la brutta sconfitta sul campo di Erice della settimana scorsa, e vorrebbe, spinta dal calore del tifo di casa, provare a accorciare il distacco contro la fortissima squadra siciliana, che dopo ultima giornata guida la classifica con 38 punti, seguita a 6 punti proprio dalla formazione Crotone e con il Traina Srl CL a 31 punti e il Procori Ericina Volley a 30. Questa classifica molto corta dimostra che quest’anno il campionato è molto equilibrato e sarà combattuto fino alla fine per determinare chi approderà alla promozione.

Mister Asteriti dopo l’analisi della ultima sconfitta è ha caricato le sue ragazze preparando al meglio la partita, chiedendo alle ragazze non di vincere perché quello è il risultato di una prestazione tra due squadre ma di avere l’atteggiamento positivo e aggressivo che ha caratterizzato questa squadra per gran parte della stagione. Sicuramente il pubblico sarà numeroso e caloroso per gustarsi lo spettacolo di una pallavolo di alto livello e chissà per festeggiare una super vittoria delle sirene.