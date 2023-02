Verso Crotone-Foggia, Lerda pungola la squadra: "Bisogna difendere l'onore della maglia che indossiamo"

L'umore non è dei migliori, e non potrebbe essere diversamente visto il calo che ha compromesso quasi del tutto le possibilità di arrampicata al primo posto. Ma Franco Lerda custodisce identica grinta e determinazione per affrontare con ferocia le tappe che lo attendono, consapevole della difficoltà ma anche della volontà di perseguire fino in fondo l'obiettivo. Le voci su una possibile riflessione della società sul suo operato, e altre che lo vogliono addirittura a rischio in caso di passo falso contro il Foggia lo hanno evidentemente 'toccato', tanto che durante la conferenza stampa prende spunto per sottolineare la determinazione riferendosi proprio alle voci circolate in settimana: "Io prima di andare via da qui consumerò le unghie sui muri". Una metafora esaustiva, come anche il concetto legato alla dipendenza di Chiricò, assente domani contro il Foggia: "Leggo della nostra dipendenza da Chiricò, ed è un dato di fatto del suo contributo in termini realizzativi e di assist. Ma in squadra abbiamo nomi più altisonanti di lui, con altre potenzialità. Ma è arrivato il momento che le tirino fuori". In soldoni, il tecnico si attende un contributo più determinante da parte del resto del gruppo, che qui evidentemente non lo ha del tutto soddisfatto. HA voluto pungolarli, con l'auspicio di una maggiore incisività proprio in occasione della prima sfida senza il totem pugliese".

Il calo è graduale da settimane, ma ad Avellino il tonfo è stato pesante sotto molti aspetti, e lo stesso Lerda lo ha ulteriormente riconosciuto: "Siamo una squadra che in questo momento non concretizza per quanto costruisce, ma lunedì abbiamo preso gol evitabili, perchè bisogna essere più 'cazzuti' in certe situazioni. Forse ci siamo imborghesiti oppure pensiamo che l'obiettivo che ci siamo prefissi ci sia sfuggito di mano. Ma non ci è sfuggito niente, e la prima cosa da difendere è l'onore per la maglia che indossiamo. Questo va oltre i punti, perchè siamo qui da mattina a sera lavorando intensamente. Nessuno pettina le bambole, ognuno si assume le proprie responsabilità, tutti all'unisono siamo in corsa per raggiungere tutto. I chiacchiericci sui social non li sento neanche. Ma mi dà fastidio se passo per quello che pettina le bambole. Se poi i giudizi sono legati a quello che sta facendo il Catanzaro, beh non possiamo farci nulla. Noi facciamo il nostro percorso, senza tabelle. Un passo alla volta, ora c'è il Foggia, squadra top e mi aspetto una prova di spessore da parte dei miei ragazzi. La serie C è un campionato sanguinoso, bisogna avere fame per raggiungere gli obiettivi".