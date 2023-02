Congresso del Pd, i dem crotonesi stanno con Stefano Bonaccini

CROTONE - Si schierano con Stefano Bonaccini i circoli del Partito democratico crotonese nei quali domenica 12 febbraio si sono concluse le operazioni di voto. Tredici i circoli nei quali si è votato perché in alcuni seggi- a causa dei pochi tesserati - erano accorpati gli aventi diritto al voto di più comuni limitrofi. A votare sono stati solo i tesserati dem ed i numeri sono impietosi -appena 693 voti validi - in quanto raccontano di un partito completamente da rifondare per recuperare il feeling con l'elettorato di sinistra. A Cirò Marina - dove votavano anche i tesserati di Crucoli, Melissa e Cirò - ad esempio ci sono stati appena 37 voti validi; solo 168 i voti validi nella città capoluogo di provincia. Di seguito i risultati.

La mozione di Bonaccini ha raccolto complessivamente il 50,7% contro il 30 di Elly Schlein, l'11 di Gianni Cuperlo e l'8,9 di Paola De Micheli. A Crotone Bonaccini ha ottenuto 43,45% delle preferenze, mentre Schlein ha raccolto l'81% a Ro0cca di Neto (18 voti su 22 votanti).