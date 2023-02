Bonifica, porto: mercoledì via alle ruspe per la demolizione dei manufatti dell'area Sensi

Mercoledì 15 febbraio iniziano i lavori di riqualificazione ambientale dell'area Sensi, il sito dell'ex deposito costiero di carburanti in concessione alla Meridionale Petroli. "In particolare - informa una nota del Comune - si attrezzerà il cantiere per la demolizione dei fabbricati per procedere successivamente ad una esaustiva caratterizzazione di tutta l’area che sarà poi restituita alla fruibilità della comunità cittadina".

L'annuncio è stato diramato al termine di un incontro in Questura per stabilire gli ultimi dettagli operativi in vista dell'apertura del cantiere. Presenti il vice questore Ugo Nicoletti, il sindaco Enzo Voce, l’assessore allo sviluppo economico Maria Bruni, il comandante della Polizia locale Francesco Iorno, Alessandro Guerri dell’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, i rappresentanti della Meridionale Petroli.

"I lavori, che sono stati appaltati dall’Autorità di sistema - prosegue la nota -rappresentano la prima parte di un'attività che dopo un serie di conferenze dei servizi ha trovato la definitiva soluzione. Si rispettano, tra l’altro, i tempi fissati dalla conclusiva conferenza dei servizi".