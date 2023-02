La consigliera Carmen Giancotti è la nuova capogruppo di 'Noi con l'Italia Crotone'. Eletta in consiglio comunale con Città Libera, il gruppo di maggioranza che ha appoggiato la candidatura del sindaco Vincenzo Voce nel 2020, dal quale poi si è distaccata.

A renderlo noto è Pisano Pagliaroli, coordinatore cittadino del gruppo politico insieme a Oreste Gualtieri coordinatore provinciale che si sono detti orgogliosi di aver accolto Giancotti.

"È il momento di alzare la voce - si legge in una nota - ma a modo nostro, senza urla isteriche ma con proposte fattive, con uno stile diverso che non appartiene a questa amministrazione. Non puntiamo il dito, ma cerchiamo il dialogo senza discriminare nessuno bensì avanzando proposte con un’opposizione costruttiva, con quel garbo istituzionale che da tempo ha abbandonato quella maggioranza. Siamo orgogliosi di accogliere Carmen Giancotti, una consigliera che si è distinta per iniziative e visione politica, all’interno del nostro gruppo, siamo fiduciosi di costruire un qualcosa che possa rendere orgogliose tutte quelle persone che non smettono di credere nel nostro progetto politico.