Incidente sulla 106, auto contro muretto: due feriti in codice rosso

Due persone di Crucoli - A.C. di 76 anni e Z.M. di 74 anni - sono state estratte dai vigili del fuoco di Crotone dalle lamiere dell'auto nella quale viaggiavano che, per cause, in corso di accertamento, è finita contro un muretto ai bordi della Statale 106 nei pressi del bivio del Monumento ai Fratelli Bandiera nel comune di Crotone. Le due persone sono state affidate ai sanitari del Suem 118 che li hanno trasferiti, in codice rosso, all'ospedale di Crotone per le cure del caso: i medici si sono riservati la prognosi. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri. Sul posto anche la Guardia di Finanza.