Turismo, la ministra Santanchè alla Bit di Milano: "la Calabria ha bisogno di un salto di qualità"

"Vorrei che tutti promuovessero il made in Italy, dobbiamo imparare a comunicare l’Italia, ognuno nella propria regione di riferimento. La Calabria è una terra meravigliosa con un potenziale pazzesco, ma dobbiamo fare ancora molto per potenziare questo settore soprattutto oggi che c’è una domanda di turismo lento e di prossimità". Lo ha affermato la ministra del Turismo Daniela Santanchè visitando lo stand della Regione Calabria alla Bit di Milano.

"Io conto molto sul presidente Occhiuto - ha aggiunto - che sta facendo un ottimo lavoro, perché possa sviluppare tutti gli investimenti che stiamo mettendo in campo, quasi 1,3 miliardi del Pnrr, per poter elevare i servizi e le infrastrutture. La Calabria ha bisogno di fare un salto di qualità per promuovere al meglio la sua offerta turistica, ritengo che gli interventi realizzati dalla Regione Calabria, ad esempio, sugli aeroporti siano determinanti per attrarre e per gestire al meglio i flussi turistici", ha concluso la ministra.