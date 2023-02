Annullata manifestazione per SS106 a Roma, Amoruso: le istituzioni non hanno aderito

CROTONE - "Con molto rammarico devo annunciare che la manifestazione per la Statale 106 prevista per il 15 febbraio a Roma è stata annullata per mancanza di adesioni da parte dei rappresentanti istituzionali, sindacali e di associazioni". E' l'annuncio che ha fatto nella serata del 13 febbraio Nando Amoruso, presidente del comitato Vita, che aveva organizzato l'iniziativa in piazza Santi Apostoli per la giornata di mercoledì. "Ora diciamo basta, sangue innocente versato sulla 106" era lo slogan scelto da Amoruso per attirare l'attenzione a livello nazionale sulla situazione della Statale 106 dove, proprio lunedì, si è registrato un ennesimo grave incidente nel quale un'auto è finita contro un pericoloso muretto che delimitava la carreggiata.

Amoruso con amarezza ha constatato l'assenza di adesioni ed ha accusato: "Ho disdetto autobus e rinunciato all'autorizzazione della Questura. Non si possono nascondere dietro al dito e dire: io non sapevo. Ma cosa amministrano?".