L'entusiasmo di Zauli: "Vincere è l'imperativo, la squadra ha le potenzialità per far sognare"

"Non si può dire di no al Crotone". Lamberto Zauli chiarisce subito il concetto dell'importanza di una proposta impossibile da declinare. "Ho accettato questo sfida con grande entusiasmo - continua il neo allenatore -. Sono ambizioso proprio come lo è la società. Qui c'è un club importante, una storia importante e una classifica importante. Cercherò con tutte le mie forze di raggiungere il massimo, e dal primo impatto ho avuto ottime sensazioni da parte del gruppo".

A introdurre la presentazione è stato il presidente Gianni Vrenna: “Innanzitutto volevo ringraziare Franco Lerda per il lavoro che ha svolto. Lascia la squadra al secondo posto con 60 punti ed era doveroso da parte mia un ringraziamento ed un in bocca al lupo per il prosieguo della carriera. In questo momento era doveroso da parte nostra dare un segnale alla città, ai tifosi e alla squadra perché ultimamente i risultati non erano dalla nostra parte ma riteniamo di non aver sbagliato nulla soprattutto sotto l’aspetto tecnico. Si rimarcano sempre le due retrocessioni ma quest’anno siamo ripartiti con una nuova struttura pertanto pregherei tutti di abbandonare il passato è pensare al futuro”.

Successivamente ha preso la parola il Dg Raffaele Vrenna:”Volevo anch’io ringraziare mister Lerda che ha avuto un’ottima parentesi, purtroppo in questo momento delicato la squadra forse aveva bisogno di qualche stimolo in più. Penso che abbiamo fatto una scelta ponderata in questo momento”.

Ecco invece le prime dichiarazioni di Zauli: “Mi reputo fortunato ad ereditare una squadra – come ha detto il presidente – che è seconda in classifica con 60 punti. Parliamo di una squadra costruita con grande valore, il mio compito è quello di riuscire a conquistare la stima dei giocatori e loro la mia. Si gioca per vincere, se riusciamo a prendere il Catanzaro sarà fatto un miracolo sportivo altrimenti ci saranno i playoff e non siamo secondi a nessuno. Bisogna sognare perché la squadra ha tutte le potenzialità per far sognare e il compito sarà il mio quello di cercare di accendere questo finale per cercare di arrivare ad un traguardo importantissimo".