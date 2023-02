Incidente sulla provinciale 30, donna ferita trasportata con l'elisoccorso

BELVEDERE SPINELLO - Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto nella mattinata del 15 febbraio sulla strada provinciale 30 per Belvedere Spinello.

La donna si trovava alla guida di un'autovettura Peugeot 206 che, per cause in corso di accertamento, è finita fuoristrada. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del Comando provinciale per estrarre, insieme al personale del 118, la conducente dal veicolo. La donna è stata quindi trasferita con l'elisoccorso, nel frattempo atterrato sul luogo del sinistro, presso la struttura ospedaliera.