I° concorso letterario giovani scrittori 'Vittoria Bonofiglio'. Poesie e racconti dal tema 'Il silenzio'

Quest’anno l’associazione dei Guitti senza Carrozzone ha deciso di raddoppiare. Dopo aver avviato il Concorso Letterario - Maria Zumpano, ormai alla sua terza edizione, ha deciso di organizzare un secondo concorso destinato ai giovani dai 14 ai 18 anni: Il “Concorso Letterario per Giovani Scrittori - Vittoria Bonofiglio”.

Questo sarà articolato in 2 sezioni: poesia e narrativa e la partecipazione al concorso è completamente gratuita, e ogni componimento dovrà essere inviato alla mail guitticoncorsoletterariojunior@gmail.com entro e non oltre le ore 24:00 del 25 marzo 2023.

Il tema di questa prima edizione sarà: “Il Silenzio” che "è parte integrante della nostra esistenza - si legge in una nota dei Guitti -. Lo utilizziamo o lo subiamo, lo sperimentiamo in molteplici occasioni: lo usiamo per elevarci mediante la meditazione, per raccogliere le idee e le emozioni in quei momenti in cui abbiamo bisogno di stare da soli, di pensare lontani dal mondo per permettere la nostra crescita individuale oppure per reprimere sentimenti di frustrazione, d'invidia. Appare tra le dolci melodie dei ricordi, scrivendo pause e respiri che ci permettono di ascoltare la nostalgia di una voce che non c'è più. Ancora oggi, troppe volte, la paura intima quel silenzio omertoso a causa del quale si gira la testa dell'altra parte facendo finta di non vedere. È il silenzio, velato di ombre e solitudine, che è presente ogniqualvolta il picchiettare delle dita sulla tastiera di un cellulare sostituisce il suono delle parole e i rapporti umani".

Ciascuno dei due autori vincitori riceverà una targa realizzata dalla Gioielleria Bonofiglio di Roccabernarda, un quadro dipinto dall’artista calabrese Dorotea Li Causi, e un buono di 100 euro da spendere in una libreria online. Inoltre, la poesia e il racconto vincitori (o un estratto di essi) saranno letti da uno speciale ospite a sorpresa durante l’anteprima della manifestazione Concerto Teatrale del Primo Maggio – IV Edizione.

Per ogni eventuale comunicazione o chiarimento relativi alle modalità di partecipazione al concorso sarà possibile rivolgersi a: Joëlle Olivier, n. tel. 328/1711724, scrivere una mail all’indirizzo: guitticoncorsoletterariojunior@gmail.com o cliccare sulle pagine socia dei Guitti Senza Carrozzone.

Dunque, largo alla creatività!