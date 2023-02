Tre autovetture a fuoco nel quartiere di Tufolo: si indaga sulle cause

CROTONE - Notte di fuoco e paura in piazza Montessori, nel quartiere di Tufolo. Tre auto, intorno alle ore 1.25, sono state gravemente danneggiate dalle fiamme di un incendio scoppiato per cause ancora in corso di accertamento. Le auto sono di proprietà di professionisti che risiedono nel condominio sotto il quale erano parcheggiate.

Il fuoco ha completamente distrutto un suv parcheggiato nel cortile del palazzo e si è poi propagato a due autovetture - una Fiat Punto ed una Citroen Picasso - parcheggiate accanto. Il proprietario della Picasso, con una manovra estremamente pericolosa per la sua incolumità, ha spostato l'auto - che aveva la zona posteriore in fiamme - dal parcheggio ad una zona più aperta evitando forse che il fuoco raggiungesse le altre vetture parcheggiate. Proprio mentre spostava l'auto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme della Picasso e in pochi minuti anche quelle che stavano divorando le altre due auto.

Sull'accaduto indaga la Polizia di Stato che attende i resoconti dei vigili del fuoco: al momento non sono emersi elementi (inneschi o tracce di liquido infiammabile) che possono indicare con certezza la causa dell'incendio.