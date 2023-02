Kroton Nuoto, ottimo risultato nel test di Giovino

Ancora un fine settimana positivo per la Kroton Nuoto Crotone, scesa in vasca nell’impianto di Giovino per la terza prova tempi stagionale. La società pitagorica, con in testa i tecnici Fantasia e Proietto (quest’ultimo anche preparatore atletico), si è presentata ai nastri di partenza con una flotta di 35 atleti, che hanno confermato le buone sensazioni già raccolte nelle scorse settimane, durante gli allenamenti. “Lo consideriamo sicuramente – afferma Roberto Fantasia – un ulteriore passo in avanti nel nostro percorso di crescita. Abbiamo avuto ottime risposte, la squadra ha superato in maniera brillante questo ulteriore test. Stiamo lavorando per strappare dei pass di qualifica per i prossimi campionati regionali che si terranno nel mese di marzo, è quello il nostro prossimo step”.