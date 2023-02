L'Avis di Crotone ha organizzato per domenica 19 febbraio dalle 8:00 alle 11:00 una raccolta di sangue nel quartiere Fondo Gesù, alla via II traversa Achille Grandi adiacente il Parco della cittadinanza attiva.

Avis in collaborazione con l'associazione "Le pietre che narrano...la conoscenza itinerante" ed insieme al comitato "Fondo Gesù nel cuore" e "On the road" vi aspetta con tanti collaboratori pronti ad accogliervi.

L'appuntamento è per domenica prossima.