Durante perquisizione tenta disfarsi dosi di droga: un arresto a Crotone

CROTONE - Tenta di disfarsi di un involucro contenente droga durante una perquisizione ma non ci riesce. Un uomo di 54 anni, residente nel quartiere "300 alloggi" è stato arrestato a Crotone dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari del gruppo radiomobile della Compagnia, nel corso di una serie di attività mirate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, sono intervenuti nel quartiere popolare della città e, insospettiti da frequenti movimenti nei pressi di un'abitazione, hanno deciso di perquisire l'appartamento. Entrati con non poche difficoltà per la presenza di una cancellata metallica posta a protezione della porta d’ingresso di casa, hanno sorpreso l'inquilino cinquantaquattrenne mentre cercava di disfarsi di un un sacchetto di plastica tramite lo scarico del water. Nonostante il tentativo di fare sparire l'involucro, i militari sono riusciti a recuperare il “pacchetto” direttamente dal pozzetto di scarico fognario all’esterno della palazzina popolare in corrispondenza del bagno dell’abitazione. All'interno dell'involucro sono stati trovati circa 18 grammi di eroina, suddivisa in più di 30 dosi, pronte per la vendita.