Vela, la sfilata in maschera apre l'ottava edizione della Carnival race (Video)

CROTONE - Si è ufficialmente aperta, con la parata in maschera, la VIII edizione della Bper Banca Crotone International Carnival Race organizzata dal Club Velico Crotone. Le vie del centro cittadino sono state invase dalla tradizionale e colorata sfilata di maschere e carri che apre la manifestazione sportiva.

Il tema scelto per la sfilata è il cartone animato “Oceania” con i suoi valori che esaltano il mondo della vela. Centinaia i bambini che hanno partecipato alla sfilata alla quale hanno preso parte anche i primi atleti giunti per le regate veliche che per una settimana si svolgeranno a Crotone.

Da sabato 16 iniziano le regate con il meglio di questo sport a livello giovanile che darà spettacolo nello “stadio del mare” accolti dal villaggio allestito al Porto Vecchio a cura del Club Velico. Le nazioni iscritte sono 9 per un totale di 224 atleti, di cui 193 juniores, timonieri nati dal 2008 al 2012. I cadetti, nati dal 2013 al 2014, sono 31. La prima prova della regata, è prevista il 18 alle ore 11,00 con i 193 juniores che saranno divisi in tre flotte, per le quali sono previste 3 giorni di prove per qualificarsi per le batterie finali. Infatti il giorno 21 il gruppo, suddiviso in batteria gold, silver e bronze, in base alle posizioni raggiunte durante i giorni precedenti, si sfiderà per le ultime prove che stabiliranno il vincitore.

Accanto alle gare che si preannunciano di altissimo livello supportate dalla Federazione Italiana Vela, da Optimist Italia, da Sail Optimist e dal CONI e che si svolgeranno dal 17 al 21 febbraio, una serie di eventi che vedono il sostegno della Regione Calabria e degli assessorati allo Sport e Turismo del Comune di Crotone e di numerose associazioni del territorio. Da Sabato inoltre è previsto un ricco calendario di eventi, concerti, momenti teatrali e tanto altro che accompagneranno ed animeranno i giorni di regata proponendo diversi e vari momenti. Tra questi la rassegna Jazz del sabato sera al centro storico, un incontro con Alessandra Sensini proprio sul valore educativo dello sport Vela e lo spettacolo teatrale “Grinta” ideato da Francesco Verri e l’attore Carlo Gallo. Inoltre per l'occasione sarà aperto un sito archeologico molto importante, il sito archeologico di via Napoli nei sotterranei della Bper, che potrà essere visitato dai turisti che affolleranno la città in quei giorni.