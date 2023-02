Specchio d'Italia dona un nuovo mezzo di trasporto inclusivo a Crotone.

L’accesso a mezzi di trasporto inclusivi è spesso difficile in città e non è raro che le famiglie siano costrette a rinunciare ad attività di socialità rivolte ai propri cari perché impossibilitate a muoversi. Per questo è intervenuta la Fondazione, donando alla Cooperativa Shalom un mezzo di trasporto con pedana posteriore, fruibile dalle persone con disabilità. L’auto permetterà a più persone di frequentare il Centro Diurno “Marianna Agostino” e di usufruire del servizio di “Assistenza Domiciliare”.

La Fondazione Specchio d’Italia è presente a Crotone da circa due anni. Ha individuato in SHALOM Società Cooperativa Sociale il partner locale con l’obiettivo di supportare con rapidità e attenzione chi ha più bisogno. Sostiene gli anziani poveri e soli, donando ogni Natale un aiuto economico di 300 euro ed è al fianco dei più piccoli con il progetto “Forza bimbi” attraverso attività di formazione e ludiche.

nei mesi scorsi un’attenzione particolare è stata rivolta a 50 piccole e piccolissime attività di Crotone e della sua provincia colpite dalla crisi post-covid. A ciascuna attività è stato erogato un contributo di 2.000 euro, per un totale di 100.000 euro. Specchio d’Italia ha a cuore anche le persone con disabilità e le loro famiglie.

