Serie C, Crotone-Turris di sabato 25 febbraio anticipata alle 14,30

Cambio di orario per la partita in programma all'Ezio Scida tra Crotone e Turrìs il prossimo sabato 25 febbraio. Il match è stato anticipato alle 14,30 rispetto all'orario precedente che la prevedeva alle 17,30. Lo ha comunicato la Lega di serie C che £a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto la variazione della partita. che di disputerà dunque alle 14,30.