Concessione piscina, nessun danno erariale: archiviato procedimento contro ex amministratori

CROTONE - Non hanno causato alcun danno erariale al Comune di Crotone con la proroga della concessione della piscina olimpionica al Consorzio Daippo. La Procura della Corte dei conti a disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti dell'ex sindaco, Ugo Pugliese, degli assessori Giuseppe Frisenda e Salvatore De Luca e del dirigente Giuseppe Germinara.

Il procedimento era stato avviato a seguito dell'indagine penale del 2019 sulla concessione della piscina al Consorzio Daippo il cui processo davanti al Tribunale di Crotone è in fase si svolgimento. Vicenda che aveva portato alle dimissioni del sindaco Pugliese avvenite nel novembre 2019. La Corte dei Conti nel 2020 aveva avviato il procedimento per verificare l'esistenza di danno erariale derivato dall'operato politico.

A distanza di poco più di tre anni, dopo aver ascoltato le pareti in causa e verificato la documentazione sulla vicenda, il Sostituto procuratore della Corte dei conti di Catanzaro, Maria Gabriella Dodaro, ha deciso per l'archiviazione sostenendo che “non è, allo stato degli atti, configurabile responsabilità erariale” nei confronti di Pugliese, Frisenda, De Luca e Germinara. Secondo la Procura con le delibere del 12 ottobre e del 6 dicembre con le quali si disponeva a favore del Consorzio Daippo la proroga della concessione (in essere dal 2012) della piscina, gli amministratori “hanno inteso tutelare gli interessi patrimoniali del comune ribadendo la “necessità di rimuovere eventuali situazioni di morosità o indebiti trasferimenti di costo sull'Ente Comunale” e la necessità di “assicurare una funzionale gestione degli impianti e strutture di proprietà”. La Procura della Corte dei conti rileva che “nella valutazione complessiva del comportamento degli esponenti politici ai fini dell'attribuzione di responsabilità erariale non può non tenersi conto della circostanza che il sindaco e gli assessori abbiano voluto contemperare l'interesse della collettività a mantenere l'apertura della piscina olimpionica con l'interesse economico del Comune a non sostenere ulteriori costi di gestione per la piscina olimpionica affidata in convenzione alla Daippo”.