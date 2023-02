Verso Francavilla-Crotone, Zauli tra entusiasmo e attesa: "Impatto positivo, la squadra ha risposto bene"

L’attesa la speranza, la fiducia, Ma soprattutto le prime incoraggianti impressioni che inducono a sviluppare pensieri positivi. Lamberto Zauli è pronto per accomodarsi in panchina dopo aver ricevuto l’incarico ad inizio settimana. Cinque giorni alle spalle di conoscenza e studio dell’ambiente e del gruppo a disposizione, che hanno ulteriormente convinto Zauli che la scelta di accettare la sfida di Crotone fosse quella giusta. Un impatto piacevole, una sorpresa che rappresenta il miglior viatico per questo percorso comune: “Parlavo l’altro giorno col mio collaboratore Attilio alla fine dell’allenamento e gli ho detto che mi sembra di essere a Crotone da una vita. Non mi è capitato dappertutto quindi vuol dire che l’empatia che si è creata e la fiducia che ho sentito subito dalla società e dalle persone che mi sono state vicine in questi giorni è stata totale e tutto ciò ha fatto sì che io fossi me stesso ed essendo me stesso vuol dire che sto bene”. Zauli ha avuto modo di

L'allenatore ha idee chiare ma nessuna intenzione di stravolgere il passato: "Mi piace mettere del mio, ma non c’è bisogno di alcuna rivoluzione, soprattutto quando si subentra in corsa in un contesto così importante. Tante cose sono rimaste, io ho aggiunto dei dettagli, Vedremo se sarà meglio o peggio. Mi piace mettere i giocatori al centro di tutto perchè loro sono i protagonisti. Io devo cercare di farli rendere al meglio, con i rapporti e l’esperienza accumulata negli anni”.

Mogos a parte, il cui recupero è comunque imminente, Zauli può contare su tutto l’organico a disposizione. E la scelte abbondano, soprattutto in mezzo al campo dove la qualità è presente in larga misura, anche se evidentemente il coach non ha ancora stabilito delle gerarchie consolidate:

“Ho fatto una formazione per quello che ho visto e un po’ per istinto – commenta - Poi toccherà ai ragazzi mantenersi il posto e quelli che partiranno dopo conquistarlo. Questa è una regola che non ho inventato io. Chi sta dentro deve fare di tutto per mantenerlo e chi sta fuori per conquistarselo, se questa sana competizione viene fuori io penso che il Crotone con le qualità tecniche e fisiche che possiede possa fare un campionato importantissimo.. Il mio compito è fare sentire tutti titolari, magari arduo ma se vogliamo arrivare alla fine da protagonisti io devo riuscire in questo grande obiettivo”.

Francavilla è il primo atto del suo viaggio sulla panchina del Crotone. E Zauli vuole ottenere subito risposte importante, sul piano mentale e della prestazione, consapevole delle insidie della trasferta pugliese: “La volontà di essere protagonisti in questo campionato deve esserci sempre, ed alimentata quotidianamente. Domenica potrebbe essere lo scalino in più che serve per arrivare al rush finale”.