Serie C, esordio vincente per Zauli: il Crotone fa bingo a Francavilla con D'Ursi e Gomez

L’impatto negativo nella prima fase, qualche concessione di troppo nella fase difensiva, gli errori sanguinosi nelle numerose ripartenze a disposizione. Ma anche la capacità di reazione e personalità nei momenti più caldi. Certamente c’è ancora tanto da perfezionare, e del resto con cinque giorni alle spalle di lavoro era anche improbabile osservare mutazioni consistenti. Ma resta in dotazione una vittoria che non guasta mai e che bagna col sorriso l'esordio di Zauli, consapevole che il lavoro è soltanto all'inizio.

Zauli sceglie il 4-2-3-1 quale assetto per il suo esordio sulla panchina del Crotone. Quasi a voler mettere subito il suo zampino rispetto al 4-3-3 della precedente gestione. La soluzione prevede Gomez unica punta con Chiricò, D’Ursi e Tribuzzi a galleggiare alle sue spalle, mentre Petriccione e Vitale fanno da schermo in mezzo al campo. In difesa l’allenatore ‘ripesca’ Giron dopo settimane di naftalina e conferma Calapai sul versante opposto, con Golemic e Cuomo perni centrali davanti. L’impatto sulla partita non è però quello auspicato, con la squadra ancora evidentemente ‘provata’ dalle ultime prestazioni e alle prese con la digestione del nuovo assetto. Tant’è che il Francavilla martella fin dal fischio d’inizio creando più volte le premesse per colpire. Soprattutto scollinato il decimo minuto, il Crotone rischia due volte, ma prima il palo dice di no a Idda e poi Dini è prodigioso sulla violenta conclusione di Maiorino, che qualche minuto sbuccia di testa da favorevole occasione graziando i rossoblù. Gli uomini di Zauli appaiono frastornati e confusi, incapaci di gestire la sfera e soffocati dalla veemenza dei pugliesi che seminano sempre il panico con le scorribande esterne che trovano poi sbocco in area. Col passare dei minuti la pressione si allenta e il Crotone inizia a prendere le misure avanzando le pedine, con la manovra che trova quasi sempre ossigeno sulle zolle occupate da Chiricò, pericoloso col suo velenoso mancino. Ma i pericoli latitano, anche se nelle battute finali della prima frazione è il Crotone a governare tempi e sfera, seppure senza impensierire il portiere locale.

Nel secondo tempo il Crotone entra in campo con un piglio più convinto, anche se il brivido che corre è enorme all’alba della frazione quando Idda trova lo spazio per colpire un legno dopo un batti e ribatti, prima che Dini si salvi in angolo. Pericolo scampato e Crotone che capitalizza la chance sul fronte opposto quando D’Ursi raccoglie una punizione calciata col contagiri da Petriccione spedendo alle spalle del portiere pugliese per la prima rete in rossoblù. Lo stesso D’Ursi che sfiora il bis qualche minuto con una sventola dal limite che finisce poco sopra la traversa. Ma la gioia dura poco, ed è Cisco a spegnere gli entusiasmi colpendo da posizione angolata dopo aver fatto ingresso di forza nell’area rossoblù. Tutto da rifare per la squadra di Zauli, che però trova nuovamente il vantaggio grazie alla combinazione tra D’Ursi e Chiricò con quest’ultimo che viene spintonato da Tchetchoua, inducendo l’arbitro a fischiare il penalty. Sul dischetto si presenta lo specialista Gomez, glaciale nell’esecuzione per il 12° centro stagionale. Nell’area del Crotone i pericoli piovono con una preoccupante frequenza. Zauli prova a correre ai ripari inserendo forze fresche, tra le quali Cernigoi, protagonista nell’avvio di un paio di ripartenze che avrebbero meritato maggiore sorte. Tante le chance fallite dai rossoblù, con il risultato rimasto in bilico.

Il blitz è comunque portato a compimento, anche se il distacco dal Catanzaro resta identico, con i giallorossi tornati ad esagerare dopo lo stop di Viterbo: il 6-0 rifilato al Monopoli è un chiaro segnale alle velleità di inseguimento. Ma il Crotone aveva necessità di dare una scossa. E in parte è arrivata.

FRANCAVILLA 1

CROTONE 2

MARCATORI: 14’st D’Ursi (C), 21’st Cisco (V), 26’st rig. Gomez (C)

VIRTUS FRANCAVILLA: Avella; Idda (30’st Ejesi), Minelli, Caporale; Cisco, Macca, Tchetchoua (38’st Patierno), Cardoselli (18’st Cardoselli), De Marino (38’st Carella); Maiorino, Murilo. A disp.: Romagnoli, Milli, Solcia, Yakubiv, Pierno, Prinelli, Manarelli, Demiedjian. All. Calabro

CROTONE: Dini; Calapai, Golemic, Cuomo, Giron (34’st Crialese); Petriccione, Vitale (44’st Awua); Chiricó (44’st Kargbo), D’Ursi, Tribuzzi (34’st Pannitteri); Gomez (31’st Cernigoi). A disp.: Branduani, Gattuso, Bove, Gigliotti, Spaltro, Papini, Carraro, D’Errico. All. Zauli

Arbitro: Saia di Palermo

AMMONITI: De Marino (V), D’Ursi (C), Gomez (C), Cisco (V), Idda (V), Calapai (C), Tchetchoua (V), Murilo (V)