Zauli si gode il primo successo: "Buona prova, ma bisogna correggere le cose che non hanno funzionato"

Buona la prima. Con un pizzico di sofferenza e la consapevolezza di Lamberto Zauli, che incassa il primo sorriso sulla panchina del Crotone elogiando la prova dei suoi ma al tempo stesso ammettendo alcune imperfezioni esposte dalla partita. “E’ stata una vittoria importante su un campo difficile. Una piccola impresa, siamo contenti di come è venuta. Non abbiamo fatto bene l’inizio, loro forse meritavano anche il vantaggio per quanto prodotto. Ma superata quella fase siamo migliorati prendendo in mano il gioco e abbassandoli, con buone ripartenze. Siamo stati bravi a restare in partita e poi colpire strada facendo. Naturalmente dentro questa vittoria vanno corrette tante cose se vorremo competere con le migliori della Lega Pro”

Intanto vincere è un segnale dopo settimane di affanni. “Ci portiamo dietro un grande successo. Contento a livello personale visto che per me era l’esordio ma soprattutto per i ragazzi. Continuiamo l’inseguimento al Catanzaro, anche se sappiamo che è una corsa difficile, però siamo qui e vogliamo cercare di dare fastidio fino all’ultimo”.

Ha scelto il 4-2-3-1, lo ritiene l’assetto ideale? “Naturalmente questo è un modulo più offensivo che richiede qualche corsa in più all’indietro. Bisogna trovare maggiore equilibrio. Questa squadra ha vinto tante partite anche col 4-3-3, ci sono tanti giocatori offensivi ed ho pensato di sfruttarne il più possibile. Sceglierò in base all’avversario e alle strategie, oggi mi sono piaciuti. I ragazzi hanno giocato con umiltà e sono stati premiati”.

Zauli si porta a casa il successo e anche le imperfezioni. “Non ci dobbiamo porre limiti, bisogna essere autocritici e migliorare quello che non abbiamo fatto bene. Cercheremo sempre di fare il massimo per evitare di avere rimpianti. Se poi dovesse succedere qualcosa ci faremo trovare pronti”.